Азербайджанский ученый в очередной раз вошел в число влиятельных мировых ученых и ведущих исследователей в области тропической медицины. Согласно рейтингу Stanford University «World’s Top 2% Scientists», опубликованному в 2025 году, Адиль Аллахвердиев, директор Научно-исследовательского института медицинской профилактики имени Ахундова (Азербайджан), вошел в список наиболее влиятельных ученых мира.

В категории Tropical Medicine (тропическая медицина) исследователь занял 696-е место из 37 968 авторов, что подчеркивает его высокий вклад в развитие данной научной области.

В общей базе данных он занимает 458 205-е место.

Работы ученого цитировались 253 раза, его индекс H-index составил 8. Он является автором и соавтором 47 научных статей, где выступал в роли первого или последнего автора, которые в сумме получили более 160 цитирований. Особо отмечается низкий уровень самоцитирования – всего 13,04%, что подтверждает объективное признание его исследований международным научным сообществом.

Таким образом, включение Адиля Аллахвердиева в престижный список мировых исследователей свидетельствует о значительном его вкладе в сферу медицины и микробиологии.

Отметим, что в 2020 году Аллахвердиев руководил разработкой вакцины против COVID-19 в Азербайджане, работал над созданием нанопрепаратов и участвовал в культивации клеток для разработки новых лекарств и вакцин. Он также привез клетки Vero для исследований коронавируса, внедрил наноносители для лечения рака молочной железы и исследовал методы борьбы с лейшманиозом, паразитарным заболеванием, распространенным в стране.