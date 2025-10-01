Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового парка, построенного в Наримановском районе города Баку.

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства и первую леди о парке.

Сообщается, что новая зона отдыха расположена на пересечении улиц Ахмед бека Агаоглу, Тебриз и Талата Шихалиева, недалеко от Италяно-Азербайджанского университета. В парке, площадь которого составляет 3,5 гектара, есть беседки, амфитеатр, теннисный корт, развлекательные зоны для детей, а также современная система освещения. Здесь созданы все возможности как для спокойного отдыха, так и для занятий спортом.