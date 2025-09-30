Опыт Азербайджана играет важную роль в развитии медиа в Узбекистане.

Об этом заявил заведующий сектором отдела коммуникаций Администрации президента Узбекистана Дилшод Саиджанов на II Азербайджано-Узбекском медиафоруме в Баку, сообщает Report.

«Для нас крайне ценен азербайджанский опыт. За годы сотрудничества мы смогли лучше узнать друг друга. Совершенству нет предела. Ваш опыт был выработан в непростых условиях, но вы с этим справились и добились успеха. Ваши СМИ имеют уникальный опыт, которого у нас пока нет. Практические навыки, которые вы приобрели, умение создавать качественный контент и транслировать его на мировом уровне для нас особенно важны», — подчеркнул Саиджанов.

Он добавил, что развитие национальных СМИ и создание конкурентного контента сегодня является необходимым условием для успешной работы в информационном пространстве.