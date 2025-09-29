Примерно треть учащихся в Азербайджане не соответствует уровню функциональной грамотности, заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на инновационном саммите INMerge, организованном PAŞA Holding в Баку.

Министр подчеркнул, что международные оценки показывают необходимость усиления основных направлений образования в стране.

«Статистические показатели ясно демонстрируют, что примерно каждый третий учащийся не соответствует минимальным требованиям грамотности. Это показывает, что обеспечение функциональной грамотности более приоритетно, чем развитие инновационных и предпринимательских навыков», — отметил Амруллаев.