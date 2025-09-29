Премьер-министр Али Асадов на заседании Совета глав правительств СНГ в Минске заявил, что современная транспортная и логистическая инфраструктура имеет ключевое значение для международной торговли.

По его словам, Азербайджан за последние годы стал важным транспортно-логистическим центром Евразии, модернизирует инфраструктуру и развивает коридоры Восток–Запад и Север–Юг.

«Мы ведём системную работу по модернизации транспортной инфраструктуры и придаём большое значение развитию международных транспортных коридоров Восток–Запад и Север–Юг. Также, учитывая новые реалии, сложившиеся в регионе, мы начали активную работу над созданием нового Зангезурского коридора, который соединит Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой. В условиях глобальных вызовов, связанных с изменением климата, Азербайджан активно инвестирует в технологии зелёной энергетики, включая ветровую и гидроэнергетику. Мы развиваем международное сотрудничество в сфере зелёной энергетики, особенно со странами Центральной Азии. В рамках этого взаимодействия были подписаны ключевые соглашения и меморандумы, направленные на реализацию проектов в сфере возобновляемых источников энергии», — отметил Али Асадов.