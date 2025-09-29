Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правил исполнения пенальти, сообщает Bild.

По информации издания, новая инициатива предполагает запрет на добивание после удара с 11-метровой отметки. В случае если пенальти не будет реализован, право на свободный удар получит голкипер. Таким образом, остальные игроки больше не смогут сыграть на добивании после отскока мяча в штрафной.

Остается открытым вопрос, как именно будет трактоваться ситуация при попадании мяча в штангу или перекладину без касания вратаря.