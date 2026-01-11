Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил о намерении вернуться на профессиональный ринг в 2026 году.

«2026-й — год возвращения короля. Я немного отошёл в сторону, но теперь я снова в строю. Мне 37 лет, и я готов снова идти в бой. Нет ничего лучше, нежели бить мужиков по лицу и получать за это деньги», — написал британский боксёр в социальных сетях.

13 января 2025 года Фьюри официально объявил о завершении карьеры. При этом ранее, в 2022 году, он уже заявлял об уходе из спорта, однако позже вернулся к выступлениям.

На профессиональном ринге Тайсон Фьюри одержал 34 победы, один бой завершил вничью и потерпел два поражения.