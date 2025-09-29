Прогнозы показывают дальнейшее снижение уровня воды в Каспийском море, сообщил уполномоченный президента по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев на «Бакинской неделе действий по климату».

По его словам, из более чем 100 моделей лишь около 10% предсказывают возможный подъем воды.

«Высыхание Каспия может ударить по рыболовству, нефтедобыче, логистике и портовым операциям. Жители прибрежных районов рискуют потерять работу и будут вынуждены переезжать в города, что увеличит нагрузку на инфраструктуру.

Дополнительно высыхающие территории станут источником пыли и грязи, которые ветрами будут переноситься на соседние регионы, вызывая новые экологические проблемы», — отметил Мухтар Бабаев.