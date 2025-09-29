Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта установила новые тарифы на проезд на автобусных маршрутах и ​​пассажирские перевозки в метрополитене.

Поездка в метро и на автобусах с безналичной оплатой составит 60 гяпиков. Новые цены затронут маршруты в Баку, Сумгаите, Абшероне и ряде регионов.

Эти тарифы вступят в силу с 1 октября.

Отмечается, что новые тарифы будут применяться к автобусам, работающим на внутригородских, пригородных и межпоселковых маршрутах в пределах административной территории города Баку, где оплата проезда производится только посредством безналичных платежных средств, а также к автобусам, работающим на электроэнергии или сжатом природном газе (СПГ).

Первоначально это изменение коснётся примерно 30% существующей маршрутной сети столицы, соответствующей вышеуказанным требованиям. Изменение цен не будет применяться к маршрутам, не соответствующим этим требованиям.

Одновременно изменение тарифов будет применяться и к регулярным автобусным маршрутам, обслуживающим сообщением Баку-Сумгайыт, Баку-Абшерон, Сумгайыт-Абшерон и другие города и районы. Данное изменение будет применяться только к автобусам, работающим на электроэнергии, сжатом природном газе или дизельном топливе, выпущенным после 1 января 2025 года, оплата проезда в которых осуществляется безналичным способом.