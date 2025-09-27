Двустороннее соглашение, подписанное между США и Азербайджаном в Вашингтоне, открывает новые перспективы не только для политического и стратегического, но и для энергетического сотрудничества, заявил Report министр энергетики США Крис Райт.

«У Азербайджана есть богатые энергетические ресурсы, и я считаю, что через южный коридор, соединяющий Армению и Азербайджан, можно увеличить поставки природного газа из страны в Европу. Это крайне важно», — сказал Райт.

По его словам, развитие энергетических ресурсов Азербайджана и их вывод на мировые рынки, особенно на европейские и западные, в обход России, создаёт широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества между странами.