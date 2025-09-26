Казахстан готов принять участие в реализации Зангезурского коридора.

Об этом заявил советник президента Казахстана Магзум Мирзагалиев на шестом ежегодном Каспийском бизнес-форуме в Нью-Йорке, организованном Caspian Policy Center (CPC) совместно с посольствами стран Каспийского региона, передает Trend.

Мирзагалиев отметил, что Средний коридор стремительно превращается в один из основных международных торговых маршрутов, а «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) открывает новые возможности для регионального сотрудничества.

«Мы приветствуем инициативу TRIPP и хотели бы участвовать в реализации Зангезурского коридора, чтобы укрепить связность вдоль Среднего коридора», — подчеркнул он.

Отдельно Мирзагалиев подчеркнул значение энергетического сотрудничества Казахстана с США: «Энергетический сектор является краеугольным камнем нашей экономики и двусторонних отношений с Соединёнными Штатами. Мы разделяем энергетические приоритеты США».

«В среднем 24 процента импорта урана в США поступает из Казахстана. И мы готовы укреплять нашу роль надёжного и доверенного партнёра США в сфере ядерной энергетики», — заявил Мирзагалиев.