В ресторане Kolorit в Хатаинском районе Баку обнаружены дикие животные и птицы, содержавшиеся в закрытом помещении без надлежащего ветеринарного контроля, сообщает Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Специалисты зафиксировали виды и количество животных и выдали предписание передать их в охраняемые природные территории или зоопарки. Владельцам также поручено провести уборку, дезинфекцию и другие ветеринарно-санитарные мероприятия.

Закон запрещает содержание диких животных в общественных местах питания и отдыха, так как это создает риск передачи зоонозных заболеваний и нарушает биологическую безопасность.