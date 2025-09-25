По инициативе Бакинской инициативной группы (БИГ) в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке проходит международная конференция «Заморские территории после Бужевальского соглашения: реколонизация или деколонизация?», сообщает Report.

В мероприятии участвуют лидеры движений за независимость заморских территорий Франции — Канакия (Новая Каледония), Гваделупа, Мартиника, Реюньон, Махои-Нуи (Французская Полинезия), Французская Гвиана, а также колониальных территорий Нидерландов (Бонайре, Аруба, Сен-Мартен), международные эксперты по деколонизации и представители Международного фронта деколонизации из Баку.

На конференции обсуждается истинная суть Бужевальского соглашения и сопоставление его с соглашениями Матиньон и Нумеа, которые должны были привести Новую Каледонию к независимости. Народ канаков представит причины, по которым они отвергли Бужевальское соглашение.

Особое внимание уделяется будущему Канакии и других заморских территорий, невыполнению Францией обязательств перед ООН и путям перехода к подлинному процессу деколонизации. Ожидается, что по завершении конференции будет принято совместное заявление, а представители колоний проведут мирную акцию протеста перед офисом ООН.