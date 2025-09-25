Впервые в Азербайджане в Национальном онкологическом центре Министерства здравоохранения успешно проведена роботизированная лапароскопическая операция.

Роботизированное устройство, представленное китайской компаней Kangduo, впервые установлено в Азербайджане в Национальном онкологическом центре. Весь медицинский персонал центра прошел специальное обучение у специалистов компании Kangduo, приглашенных из Китая и Казахстана.

Первой операцией стала роботизированная гистерэктомия. Начальные этапы операции провел генеральный директор Национального онкологического центра, академик Джамиль Алиев. Последующие этапы успешно продолжили квалифицированные врачи Национального онкологического центра.

Это создает возможность оказывать экстренную помощь конкретному пациенту мгновенно и с высокой точностью, даже находясь за тысячи километров. Таким образом, пациент в критическом состоянии больше не зависит только от возможностей города или страны, в которой он находится — благодаря роботам он может мгновенно получить доступ к знаниям и опыту врачей мирового уровня.