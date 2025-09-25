Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал клубы «Сабах», «Карабах» и «Араз-Нахчыван».

Как сообщает пресс-служба ассоциации, представитель Нахчывана понес убыток в 500 манатов. Причиной стало получение футболистом Славиком Алхасовым красной карточки после второй желтой в матче V тура Премьер-лиги Misli против «Карабаха». Игрок дисквалифицирован на один матч.

Агдамский клуб должен будет заплатить 5000 манатов. Болельщики команды во время матча выкрикивали оскорбления в адрес футболиста соперника.

«Сабах» оштрафован на 2000 манатов так как не обеспечил своевременный приезд автомобиля скорой помощи во время матча с «Туран Товуз» в Баку.