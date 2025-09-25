Обеспечение общественного порядка, спокойной жизни людей и безопасности дорожного движения в городской среде возлагает ответственность на каждого участника движения.

Об этом говорится в обращении Главного управления дорожной полиции.

В сообщении отмечается, что недопустимо слушать громкую музыку в транспортных средствах, безосновательно использовать звуковой сигнал, а также управлять автомобилем на высокой скорости в густонаселённых жилых районах, возле школ и больниц, создавая шум:

«Подобное поведение не только негативно влияет на дисциплину дорожного движения, но и вызывает путаницу и напряжённость между водителями и пешеходами, нарушает общественный порядок и многократно увеличивает риск аварий».

Дорожная полиция напоминает, что согласно законодательству, использование звукового сигнала разрешено только в случаях особой необходимости: для предотвращения дорожно-транспортного происшествия либо при наличии прямой угрозы жизни и здоровью человека.

«Соблюдение правил, дисциплинированное поведение и соблюдение принципов взаимного уважения играют важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения. Безответственные действия водителей не только создают дискомфорт в обществе, но и повышают вероятность аварий, подвергая риску жизнь и здоровье людей», — говорится в сообщении.

Главное управление дорожной полиции ещё раз напоминает всем водителям, что при управлении транспортными средствами необходимо воздерживаться от действий, вызывающих шум, строго соблюдать требования законодательства и уважительно относиться к правилам дорожного движения.