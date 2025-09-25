Фиолетовая линия строится по самым современным стандартам. На станции B-4, следующей после «8 ноября», будут внедрены системы вентиляции и охлаждения, соответствующие требованиям нового времени. Об этом сказал руководитель отдела по связям с общественностью Департамента коммуникаций метрополитена Бахтияр Мамедов, сообщает Minval.

Эти технологии также планируется адаптировать для станций зелёной и красной линий, особенно с учётом жалоб пассажиров на отсутствие комфорта в летний период. Уже начаты проектные работы на трёх станциях с учётом их индивидуальных инженерно-геологических условий.

Он также отметил, что B-4 и последующие станции фиолетовой линии строятся в густонаселённых и промышленных районах города. В перспективе будет обеспечена пересадка с фиолетовой на зелёную и красную линии, включая переходы в районе станций «Низами» и «Сахиль». Это позволит пассажирам, например, сесть в поезд на «Автовокзале» и без выхода на поверхность доехать до «Ази Асланова».

Всего, в рамках государственной программы до 2030 года планируется строительство 10 новых станций на фиолетовой линии и 4 станций на зелёной. Среди них — станции возле парка Низами Гянджеви, в районе «Наргиле», на проспекте Бабека, в индустриальной зоне Port Baku, а также завершение давно замороженной станции «Ази Асланов-2», которая обеспечит важную пересадку между линиями.

Все эти шаги направлены на повышение мобильности горожан и развитие комфортной, связной транспортной сети в Баку.