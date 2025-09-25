В результате комплекса оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Главного управления таможни на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета, была выявлена попытка ввоза на территорию страны значительного количества товаров методом распределения между пассажирами с уклонением от таможенного контроля и уплаты пошлин.

Сотрудники таможни задержали гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом Джидда-Баку, при получении от других пассажиров 5 iPhone 17, 4 iPhone 16, 15 Apple Pencil, 8 наушников Apple и 5 флаконов парфюма.

По факту проводится расследование.

Комитет вновь напомнил гражданам, выезжающим за границу, что получение от незнакомых лиц вещей для провоза через таможенную границу может повлечь юридическую ответственность.