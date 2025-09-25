В клиническом медицинском центре (КТМ) из кишечника 9-летнего ребенка извлекли магниты и батарейку.

Как сообщили в КТМ, 11 сентября несовершеннолетняя была доставлена ​​в отделение неотложной и экстренной медицинской помощи Минздрава с жалобами на сильные боли в животе, тошноту, рвоту и высокую температуру тела.

В ходе беседы с родителем выяснилось, что ребёнок страдает расстройством аутистического спектра и склонен к проглатыванию инородных предметов. Рентгенологическое исследование выявило множественные рентгеноконтрастные инородные предметы, сосредоточенные в одной точке в проекции брюшной полости, в связи с чем было принято решение о проведении операции.

У ребенка произведена ревизия брюшной полости (обнаружены множественные перфорационные отверстия петель кишечника), выполнена двухчастичная резекция кишечника с наложением анастомоза (сшивание кишок конец в конец).

Ребенок, состояние которого оценено как удовлетворительное, выписан домой на амбулаторное лечение.