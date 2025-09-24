Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал отстранять Израиль от международных соревнований, сообщает Israel Hayom.

Ранее ожидалось, что вопрос об исключении Израиля будет рассмотрен на заседании исполкома УЕФА 23 сентября, однако эта тема была снята с повестки.

По данным издания, Израильской футбольной ассоциации помогли сохранить позиции дипломаты, футбольные чиновники и руководители национальных ассоциаций, имена которых не раскрываются. Существенное влияние оказали и представители США, которые призвали УЕФА «не нарушать статус-кво».