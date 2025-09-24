Высокогорное туристическое село Лаза в Гусарском районе оказалось во власти грязи. Вот уже несколько суток как грязевой поток поглотил значимую часть населенного пункта, разделив его надвое и стекая вниз по руслу реки, являющейся источником пресной воды для многих сел. Местные жители считают, что в знаменитом селе произошло извержение грязевого вулкана. По крайней мере, разлившаяся по окрестностям жижа сильно напоминают по цвету и текстуре брекчию грязевого вулкана.

Однако, как пояснил Minval старший научный сотрудник Института геологии и геофизики Орхан Аббасов, на данной территории нет грязевых вулканов. Произошедшее больше напоминает сель. Скопившиеся в горах осадки смыли слой почвы мезозойской эры. Это не первый подобный случай. Несколько лет назад в том же селе сошел точно такой же сель, перекрыв сообщение с населенным пунктом.

«Я изучил кадры и могу сказать, что грязевой вулкан так не извергается. Он обычно сопровождается мощным взрывом. Однако местные жители не слышали взрыва. Правда, порой взрыва не бывает — извержение происходит с возгоранием и без, но обязательно должен сопровождаться дымом. Это точно не было грязевым вулканом», — сказал ученый.

Он отметил, что на той территории имеется водопад, который смыл мгкие слои почвы. Отметим, что ЧП угрожает безопасности 12 домов. В связи с этим территорию осмотрели чиновники из местной исполнительной власти и Министерства по чрезвычайным ситуациям.