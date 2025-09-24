Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей совместно с соответствующими ведомствами начал расследование в отношении женщины, которая в прямом эфире в социальной сети TikTok избила своего семилетнего ребенка.

Правоохранительные органы доставили мать несовершеннолетнего в отделение полиции, составили протокол и направили его в суд для принятия решения, а ребенок был помещен в государственное детское учреждение, передает АПА.

В настоящее время вопрос об ограничении родительских прав матери ребенка поднимается местным органом исполнительной власти в соответствии со статьей 68 Семейного кодекса.

Отметим, 24-летняя жительница Бардинского района, зарегистрированная в Тартарском районе, открыла прямую трансляцию в прямую трансляцию, в TikTok и стала избивать своего 7-летнего ребенка, используя неэтичные выражения и демонстрируя вредные привычки в присутствии несовершеннолетнего.