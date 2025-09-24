В Лянкаране уволили сотрудника школы, применившего физическую силу к ученику и уборщице.

Как сообщили в Лянкяран-Астаринском региональном управлении образования, внутреннее расследование, проведенное 11 марта 2025 года, подтвердило факт применения силы со стороны организатора внешкольной и внешкольной воспитательной работы средней школы имени М. Гараева села Зовля Гурбана Садыгова.

«Учитывая недопустимость подобных ситуаций в процессе образовательного процесса, трудовой договор, заключенный с организатором внеклассной и внешкольной воспитательной работы школы Гурбаном Садыговым, был расторгнут 17 апреля 2025 года», — отмечается в сообщении.

Кадры инцидента ранее распространились в социальных сетях.