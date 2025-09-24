Всемирный банк выделил Азербайджану грант на восстановление Абшеронских озер и благоустройство прилегающих территорий в рамках проекта «Жизнепригодный Баку».

Средства будут направлены на обновление технико-экономических обоснований и проектной документации по озерам Зых, Ходжасан и Беюкшор, передает АПА.

Так, консультант пересмотрит и обновит существующие технико-экономические обоснования по восстановлению озер Абшерона.

Начало работ запланировано на ноябрь этого года, ожидается, что стоимость проекта составит 500 тысяч долларов США.