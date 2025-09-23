На мероприятии, посвященном Национальному дню Саудовской Аравии, заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов подчеркнул особую роль Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) в развитии двусторонних отношений между странами.

«Созданная правительствами Азербайджана и Саудовской Аравии комиссия играет ключевую роль в углублении взаимодействия в политической, торговой, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной, туристической и других сферах», — отметил Шарифов.

Он добавил, что заседания комиссии и политические консультации являются эффективным механизмом обсуждения и продвижения сотрудничества. 28 апреля 2025 года в Эр-Рияде прошло восьмое заседание комиссии, по итогам которого был подписан протокол, способствующий развитию двусторонних отношений.

Шарифов также подчеркнул важность участия делегации Саудовской Аравии в первом Азербайджанском инвестиционном форуме в Баку, где было подписано соглашение с ACWA Power о строительстве завода по опреснению морской воды.