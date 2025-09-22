В Баку, на полях I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF-2025), состоялось подписание сразу нескольких стратегических документов, направленных на развитие экономики и инфраструктуры страны, сообщает Minval.

Среди них — соглашение о сотрудничестве по развитию концепции «Город в городе», предусматривающее государственно-частное партнёрство по строительству опреснительного завода на Каспийском море, договор о покупке очищенной воды, соглашение об аренде земельного участка, а также соглашение о государственной гарантии.

Документы были подписаны министром экономики Микаилом Джаббаровым, заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым, министром финансов Сахилем Бабаевым, председателем Государственного агентства водных ресурсов Зауром Микаиловым, рядом других официальных лиц, а также генеральным директором ACWA Power Марко Арчелли.

Церемония подписания подчеркнула высокий уровень азербайджано-эмиратского сотрудничества и открыла новую страницу в развитии инвестиционных проектов, охватывающих сферы энергетики, водных ресурсов, инфраструктуры и устойчивого развития.