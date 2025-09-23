Агентство по развитию медиа Азербайджана сообщило о начале очередной дезинформационной кампании против страны в зарубежных СМИ и социальных сетях.

В заявлении отмечается, что распространяются фейковые сведения о том, что якобы Азербайджан через третьи страны снабжает Украину оружием, а также что страна якобы отказывается участвовать в конкурсе песни «Евровидение» из-за Израиля.

Агентство выразило сожаление по поводу повторного тиражирования подобных материалов в СМИ и соцсетях Турции и призвало международное сообщество, журналистов и общественных активистов не верить подобной дезинформации и проявлять принципиальность и бдительность.