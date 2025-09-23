Были обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Катаром, стимулирования взаимных инвестиций и развития стратегических секторов.

В рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева, министр экономики Микаил Джаббаров встретился с директором по корпоративным кредитам Катарского инвестиционного фонда Насером Аль-Аттийей, передает АПА.

На встрече была представлена ​​информация об экономических реформах, проводимых в Азербайджане, благоприятной деловой среде и инвестиционных возможностях, а также было подчеркнуто, что правительство Азербайджана придает особое значение сотрудничеству с иностранными инвесторами.

Стороны обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Катаром, стимулирования взаимных инвестиций, а также возможности партнерства в развитии стратегических секторов. В частности, состоялся обмен мнениями о совместных проектах, которые могут быть реализованы в сфере инфраструктуры, финансовых услуг, энергетики и ненефтяного сектора.

Стороны подчеркнули, что углубление взаимного сотрудничества будет отвечать экономическим интересам обеих стран.