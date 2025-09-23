Во время спасательных работ в селе Эминли Масальского района был исследован кувшинный могильник античного периода. Раскопки проводились ведущими научными сотрудниками Института археологии и антропологии НАНА, доцентами Анаром Агалярзаде и Дмитрием Кириченко.

По информации института, обнаруженный на территории памятник найден на равнине на глубине около 40 сантиметров.

Одной из примечательных особенностей могилы является то, что она полностью покрыта ракушками. Даже внутренняя часть погребального кувшина серьезно повреждена воздействием чешуи. По мнению ученых, это связано с последующим повышением уровня Каспийского моря и длительным нахождением территории под водой.

Внутри кувшина был похоронен человек на правом боку, лицом к юго-западу. Согласно антропологу Дмитрию Кириченко, скелет принадлежит взрослому мужчине кавказского антропологического типа. Зубы сильно стерты, наблюдаются кариес и зубной камень. Строение бедренных костей указывает на интенсивную физическую активность, что может свидетельствовать о том, что это был воин-всадник. Находка железного наконечника копья усиливает эту гипотезу.

Вокруг скелета обнаружены три миниатюрных сосуда (для масла или ароматических веществ), миска из глины, множество бусин, а также золотые серьги с изображением винограда.

Похожие серьги известны из древнего Средиземноморья, особенно с Крита и Кипра. Древнее ювелирное искусство существовало с середины II тысячелетия до н.э. и развивалось в течение тысячелетий. В Азербайджане подобные серьги впервые были найдены в 1949 году на некрополе Ялойлютепе в Габале и позднее при раскопках в Мингечевире.