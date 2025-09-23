На полях I Азербайджанского международного инвестиционного форума были подписаны важные соглашения между ведущими отечественными и зарубежными компаниями, направленные на развитие инвестиционного климата и укрепление экономического сотрудничества.

Как уже ранее сообщал Minval, стороны — президент SOCAR Ровшан Наджаф и председатель Italiana Petroli Уго Брачетти Перетти — заключили соглашение о покупке акций Italiana Petroli.

Второй подписанный документ — соглашение о создании совместного предприятия по производству брикетированного железа подписанный директором ООО “Дашкесанская железная руда” Джейхуном Алиевым и главным исполнительным директором Инвестиционного фонда Fonte GreenMet Investments Fund OEIC Limited Ержаном Мусин.