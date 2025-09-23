SOCAR подписала соглашение о покупке 99,82% акций Italiana Petroli (IP) у API Holding. Сделка завершится в I квартале 2026 года после получения регуляторных одобрений.

Cоглашение было подписано президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и председателем правления Italiana Petroli S.p.A Уго Брачетти Перетти в рамках второго дня I Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку.

SOCAR заявила, что сохранит персонал и продолжит развивать бизнес IP, уделяя приоритетное внимание экологии. Покупка стала важным этапом расширения присутствия Азербайджана в Европе и укрепления энергетических связей с Италией.

Italiana Petroli — один из крупнейших игроков Италии: сеть из тысяч АЗС, два НПЗ мощностью 10 млн тонн в год, развитая логистика и продажи авиатоплива, битума и смазочных материалов.