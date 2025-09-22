Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики и компания «China Datang Overseas Investment Co.» подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию в стране «Промышленного парка зеленой энергии».

Меморандум был подписан в рамках проходящего в Баку I Азербайджанского Международного Инвестиционного Форума (AIIF-2025), сообщает Report.

Документ подписали председатель Правления Агентства Сеймур Адыгезалов и генеральный менеджер китайской компании Юанлонг Чжоу.

Основная цель парка — внести вклад в развитие возобновляемых источников энергии и экологических технологий.