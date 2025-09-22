В Огузском районе задержаны четверо членов одной семьи по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе оперативных мероприятий задержаны ранее судимый за тяжкое преступление 65-летний Маммадсаад Маммадов, его жена Гюльназ, сын Орхан и невестка Дильбар Маммадова.

При обыске по их адресу в селе Хачмаз были обнаружены около 3 кг марихуаны, 138 кустов конопли, а также семена наркотикосодержащих растений. Задержанные признались, что выращивали коноплю. Маммадов после получения заказов на наркотики обеспечивал их доставку по указанным адресам с помощью жены, сына и невестки.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда трое членов семьи арестованы, в отношении Дильбар Маммадовой избрана иная мера пресечения. Следственные мероприятия продолжаются.