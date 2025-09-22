В немецком городе Бремен прошла музыкальная программа «Голос с Востока», приуроченная к 140-летию композитора Узеира Гаджибейли и Дню национальной музыки.

Мероприятие, организованное посольством Азербайджана в Германии и Азербайджанским культурным центром, состоялось в историческом зале Unser Lieben Frauen Kirche – Christophus, сообщает «Азертадж».

На концерте ансамбль «Анима Ширвани» под руководством Турала Исмаилова выступил совместно с бременскими музыкантами, представив синтез музыкальных традиций Востока и Запада. Помимо произведений Узеира Гаджибейли, прозвучали композиции Иоганна Себастьяна Баха.

Главной целью программы стало популяризация творческого наследия Гаджибейли на международной сцене и представление богатой музыкальной культуры Азербайджана зарубежной аудитории.