Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вопрос об отстранении израильских клубов и сборной Израиля от участия в соревнованиях на фоне продолжающихся военных действий в секторе Газа.

По данным газеты Israel Hayom, израильская сторона предпринимает попытки заблокировать голосование, назначенное на 23 сентября. Однако, как отмечают источники, подавляющее большинство европейских стран готовы поддержать исключение.

В случае положительного решения, сборная Израиля будет исключена из отбора к чемпионату мира-2026, а клуб «Маккаби» лишится права выступать в Лиге Европы.