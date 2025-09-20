Гран-при Азербайджана Формула-1 останется в гоночном календаре еще на четыре года, включительно.

Cоответствующая информация была опубликована на официальном сайте соревнований.

Отмечается, что согласно новому соглашению, Гран-при Азербайджана останется в календаре «Формулы-1» до 2030 года.

Предыдущий контракт предусматривал проведение последней гонки в 2026 году.

Впервые о проведении Гран-при Формулы-1 в Баку заговорили в 2013 году. В 2016 году Азербайджан наконец-то увидел свою первую гонку Формулы-1, и с тех пор Гран-при проводится здесь ежегодно, закрываясь лишь на один год в 2020 году. В 2016 году местная гонка была известна как Гран-при Европы, а с 2017 года она стала называться Гран-при Азербайджана.

Бакинская трасса отличается сочетанием длинных прямых, узких участков и крутых поворотов, что делает ее одной из самых сложных трасс в календаре Формулы-1. Трасса протяженностью более 6 километров имеет уникальную планировку, которая включает в себя узкий участок подъема, узкий участок замка и длинный плоский участок вдоль набережной.