Управление образования города Баку провело расследование в связи с аудиозаписью директора полной средней школы № 308.

В результате расследования трудовой договор с директором школы Тараной Мамедовой был расторгнут.

«Следует отметить недопустимость любых негативных ситуаций в образовательных учреждениях. Обеспечение здоровой рабочей среды в школах и повышение эффективности деятельности образовательных учреждений являются одними из главных приоритетов. Особое внимание уделяется принятию соответствующих мер в рамках требований законодательства в отношении ситуаций, не соответствующих деятельности школы и педагогов», — отмечается в сообщении.

На распространенной аудиозаписи слышно, как директор признается в получении взяток за то, чтобы изменить оценки в аттестатах.