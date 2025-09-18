Доктору экономических наук, профессору Ниязи Гасанову ограничили выезд из страны из-за долгов компании, которую он возглавляет.

Согласно информации Qaynarinfo, в суд был подан иск против ООО «AGRO SUPPLY SERVICES», которым руководит Ниязи Гасанов, из-за общей налоговой задолженности в размере 6823,24 маната.

Суд постановил ограничить право Ниязи Гасанова, родившегося в 1958 году в Сальянском районе, на выезд из страны до полного погашения налоговых обязательств.

Отметим, что Ниязи Гасанов работает преподавателем в Азербайджанском экономическом университете и является председателем общественного объединения «Bərəkət».