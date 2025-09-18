Сын председателя Центральной избирательной комиссии Мазахира Панахова должен вернуть своей бывшей жене вещи стоимостью 300 тыс.

Несколько месяцев назад Х. Панахова распространила информацию о том, что подвергается физическому насилию со стороны своего мужа, Магомеда Панахова, передает Qafqazinfo.

Позже, несмотря на несогласие сына Панахова, суд принял решение о разводе пары.

Однако на тот момент вопрос о нажитом в браке имуществе оставался нерешённым.

Панахова подала апелляцию, поскольку не могла получить обратно свои драгоценности, дорогие меха и другую одежду стоимостью 300 тысяч манатов. Имущественное требование Х. Панаховой было признано обоснованным. В результате было вынесено новое постановление об изъятии у Магомеда Панахова имущества стоимостью 300 000 манатов и возврате его бывшей жене.