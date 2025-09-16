Варшава снова оказалась в центре противостояния с Москвой. Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что Польша может «снова пережить раздел», если продолжит антироссийский курс.

По его словам, Варшава обвиняет Восток во всех угрозах своей государственности, а идея польского МИДа о бесполётной зоне над Украиной силами НАТО — «очень сложная и опасная».

Напомним, 10 сентября в Польше упали около 20 беспилотников. Власти страны и НАТО возложили ответственность на Россию.

Президент Польши Кароль Навроцкий после этого выступил с громкими заявлениями. В интервью немецкому таблоиду Bild он сказал: «Мы должны сделать всё, чтобы быть готовыми к войне. Только это даст нам мир».

Навроцкий не сомневается, что атака дронов 10 сентября была «управляема из Москвы». При этом он надеется, что подобных атак на территорию НАТО больше не будет, ведь Альянс станет лучше подготовлен.

Польский лидер также поддержал требование президента США Дональда Трампа о полном отказе стран НАТО от импорта российской нефти. «Все, кто хочет мира и свободы, должны прекратить субсидировать Москву. Бизнес с Россией только поощряет Кремль. И тогда может произойти то, что случилось в Украине», — пояснил Навроцкий.

Он подчеркнул, что именно санкции и давление Трампа способны остановить Владимира Путина. «Он единственный лидер свободного мира, который может вести такие переговоры. Европа должна поддержать его», — добавил польский президент.

Тем временем НАТО усиливает присутствие в Польше. В воскресенье, 14 сентября, три чешских вертолёта Ми-171Ш приземлились на востоке страны. По данным чешской армии, подразделение будет действовать несколько месяцев, помогая полякам защищать воздушное пространство.