14 сентября в Ханкенди сотрудники полиции предотвратили вооружённый инцидент. Местный житель армянского происхождения Карен Аванесян (1967 г.р.) заранее спрятал в лесном массиве автомат «Калашникова», четыре обоймы с патронами и пять гранат. Забрав оружие, он направился к месту проведения массового мероприятия.

При попытке задержания Аванесян бросил три гранаты и открыл огонь по полицейским. При ответном огне он получил ранение и был задержан. Один сотрудник полиции пострадал.

По факту происшествия Генпрокуратура и Служба госбезопасности возбудили уголовное дело, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.