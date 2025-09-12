12 сентября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате агрессивной войны Армении против Азербайджана, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, сообщает Азертадж.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судебный процесс продолжился оглашением документов.

В одном из оглашенных документов говорилось о факте нападения на автобус 12 января 1991 года на дороге Ходжавенд – Гарадаглы. Автобус, управляемый жителем Ходжавендского района Рагимовым Кямалом Бахыш оглу и в котором находилось 25-30 жителей села Ходжавенд, на 6-м километре дороги Ходжавенд – Киш – Гарадаглы был обстрелян армянами из стрелкового оружия различного калибра.

Еще один документ касался факта убийства Назаровой Фараны Нариман гызы, которая была застрелена 28 января 1991 года в селе Ходжавенд Ходжавендского района из огнестрельного оружия.

В следующем документе указано, что житель того же села ученик 7 класса Мамедов Азер Испандияр оглу 29 января 1991 года, играя на улице со сверстниками, получил ранение в область живота в результате обстрела из огнестрельного оружия со стороны города Ходжавенд.

В другом документе по уголовному делу говорится о том, что 15 февраля 1991 года Набиев Джамал Аббасали оглу во время поездки по горной дороге из села Баш Гышлаг Геранбойского района, где он проживал, в село Сарысу Ханларского (ныне Гёйгёльского) района был расстрелян на перевале близ села Бузлуг из автомата и другого огнестрельного оружия с расстояния 40-50 метров.

Был также оглашен документ по факту обстрела автобуса. В нем отмечается, что 24 февраля 1991 года на 99-м километре автомобильной дороги Евлах – Лачин в восточной части города Ханкенди неизвестные лица с применением взрывных устройств и автоматического оружия совершили нападение на полный пассажирский автобус, которым управлял водитель Шушинского автотранспортного предприятия З.Ч.Алиев. Несколько мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, автобус пришел в непригодное состояние.

Кроме того, был оглашен документ об убийстве Мурадова Горхмаза Мурада оглу. Сообщалось, что Мурадов Горхмаз Мурад оглу, сотрудник Агдамского районного отделения полиции, 25 февраля 1991 года был взят в заложники армянами, а днем позже убит из огнестрельного оружия в селе Гаджилы (Хаслы) Ходжавендского района.

В оглашенных документах также содержались материалы уголовных дел, связанных с умышленным убийством армянами 2 марта 1991 года жителя села Ходжавенд Ходжавендского района Юсифова Хагверди Шафи оглу, убийством 8 марта того же года жителей села Гарадаглы Ходжавендского района Гулиева Акбера Мамед оглу и Гусейнова Зульфугара Демир оглу, а также с другими фактами.

Один из документов связан с фактом обстрела вертолета во время полета 4 апреля 1991 года. Вертолет Министерства внутренних дел, на борту которого находились депутаты Верховного Совета Азербайджанской Республики, получив повреждения в результате обстрела во время полета в село Гёйтала Шушинского района, совершил вынужденную посадку в селе Туршсу и разбился – несколько пассажиров пострадали.

Были представлены материалы и фотографии по факту обстрела 20 февраля 1991 года автомобиля ГАЗ-469 и убийства Иманова Дашдемира Тейюб оглу и Мусаева Гюрзалы Орудж оглу.

Озвучены факты о создании вооруженных формирований в целях убийства азербайджанцев, разрушения их домов и в других целях, обстреле села Набиляр Шушинского района 18 апреля 1991 года и города Шуша 23 апреля того же года, а также о нападении 19 апреля на автоколонну, следовавшую по трассе Шуша – Агдам.

В другом документе указано, что 26 апреля 1991 года с применением гранатометов, пулеметов и автоматов, а также снайперских установок были убиты сотрудники милиции Хаметов Азер Алиюлла оглу и Рагимханов Салимхан Рагимханович, а также житель села Сарысу Вердиев Наджаф Ашраф оглу, а Байрамов Эмин Микаил оглу получил ранение.

Согласно другому оглашенному документу, с 26 по 28 апреля 1991 года Садарак обстреливался из армянских населенных пунктов Араздеян, Парурсевак и с подножия горы Гызылдаш. В результате по селу были запущены сотни снарядов и ракет типа «Алазань-2М-1СТ». В результате 26 жителей села, в том числе 3 сотрудника милиции, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На заседании также до сведения общественности были доведены факты массовых беспорядков, совершенных в поселке Кяркиджахан в 1988–1991 годах, разрушения домов азербайджанского населения и убийства мирных жителей.

Выступивший затем обвиняемый Давид Бабаян прокомментировал свои показания предварительному следствию. Он просил суд принять за основу его показания, данные судебному следствию.

Далее адвокат обвиняемого Гургена Степаняна ходатайствовал о прекращении его участия в судебном заседании, ссылаясь на то, что проходит лечение по состоянию здоровья.

Судья спросил, есть ли у обвиняемого возражения, и Г.Степанян заявил, что не возражает.

Решением суда участие адвоката обвиняемого Гургена Степаняна в судебном процессе было прекращено.

Как отмечалось, копия решения о назначении Г.Степаняну нового адвоката за счет государства будет направлена в Коллегию адвокатов Азербайджанской Республики.

Судебный процесс продолжится 15 сентября.