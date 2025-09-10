Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку Ларису Долину с 70-летием.
В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил её «самобытный талант, прекрасные вокальные данные и яркий артистический темперамент», которые помогли певице стать одной из ведущих артисток страны.
Путин подчеркнул, что творчество Ларисы Долиной завоевало любовь тысяч поклонников джазового и эстрадного искусства, а также отметил её вклад в педагогическую деятельность.
Президент пожелал юбилярше успехов и неиссякаемого вдохновения.
Отметим, что Лариса Долина является уроженкой Баку.