В соответствии с планом подготовки на 2025 год, в Азербайджанской армии проведены практические занятия. Министерство обороны сообщает, что подразделения, покинувшие пункты постоянной дислокации и выдвинувшиеся в районы сосредоточения, выполнили поставленные задачи в соответствии с нормативами.

Во время занятий основное внимание было уделено поддержанию высокой боевой подготовки войск, а также обеспечению стабильного, непрерывного и оперативного управления подразделениями. Военнослужащие проявили высокий профессионализм при выполнении практических занятий.