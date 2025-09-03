Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис выразил желание провести бой с российским экс-чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым. В интервью порталу Bloody Elbow он заявил, что намерен отомстить за конфликт семилетней давности, когда Махачев ударил его сзади по голове.

«Я хочу Ислама. Ислам — мешок с дерьмом. Я очень легко его одолею, он никогда не сталкивался с таким борцом, как я. Я хочу закончить историю, которая началась, когда он бил меня сзади по голове семь лет назад, и я сказал, что однажды отомщу.

Ислам — дерьмо, все они — дерьмо. Может быть, я приеду на турнир UFC 322 и запрыгну в клетку, чтобы получить свое. Хотя UFC очень внимательно следит за мной. Когда я прихожу на турниры, они стараются убедиться, что рядом со мной стоит человек семь из охраны. Так что я стараюсь сохранять их благосклонность», — отметил Дэнис.