В три села вокруг Агдама уже переселены наши граждане. Об этом сказал спецпредставитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Он сообщил, что в городе Агдам продолжаются инфраструктурные работы.

«Автовокзал и железнодорожный вокзальный комплекс в городе создадут условия для более комфортного передвижения по Агдаму», — приводит «Тренд» его слова.

Э.Гусейнов добавил, что переселение в город Агдам планируется осенью.

«Поздравляю всех с этим событием. Мы возвращаемся в город Агдам. Скорее всего, в следующем году историко-культурная часть Агдама будет полностью восстановлена ​​и передана в пользование населения», — резюмировал он.