В Монако прошла жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов по футболу.

Агдамский «Карабах», пробившийся на данную стадию турнира, перед жеребьевкой находился в четвертой корзине. Нашему клубу предстоят 8 матчей основного этапа — по 4 дома и на выезде.

По результатам жеребьевки стали известны соперники азербайджанского клуба. Среди них – гранды европейского футбола:

— Один из соперников агдамского клуба — английский «Челси».

— «Ливерпуль» примет «Карабах» у себя дома.

— Также в группу попала португальская «Бенфика».

— Матч против немецкого «Айнтрахта» из Франкфурта пройдет в Баку.

Также «Карабах» ждут матчи с нидерландским «Аяксом» (дома), итальянским «Наполи» (выезд), испанским «Атлетиком» (выезд) и датским «Копенгагеном» (дома).

Основной этап стартует 16 сентября.