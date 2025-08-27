В Баку на стадионе «Тофик Бахрамов» подошел к концу ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА между агдамским «Карабахом» и клубом «Ференцварош» (Венгрия).

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу венгерского клуба.

Голы забили: Ленни Жозеф, Барнабаш Варга (с пен.), Алекс Тот («Ференцварош»); Леандро Андраде, Абделла Зубир («Нефтчи»).

Таким образом (в первом противостоянии в Венгрии победу одержал азербайджанский клуб со счетом 3:1), в основной этап Лиги чемпионов прошел «Карабах», а «Ференцварош» сыграет в основном этапе Лиги Европы.