Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер стихнет в течение дня.
Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью 20-24, днем – 29-33 градуса тепла.
Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью – 60-70%, днем – 35-40%.
Завтра в регионах Азербайджана также ожидается в основном без осадков, ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 34-39, ночью 10-15, днем в горах 20-25 градусов тепла.