22 августа продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья — Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, передает Азертадж.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем были заслушаны показания потерпевших.

Потерпевшая Махбуба Бабирханова сообщила, что в результате атак вооруженных сил Армении в 1993 году стала вынужденной переселенкой из Агдама.

Эльмира Гасанова в своих показаниях сообщила, что в 1993 году вместе с членами своей семьи стала вынужденной переселенкой из Агдама. Пострадавшая отметила, что ее брат стал шехидом 28 августа 1992 года в Агдере.

Отвечая на вопрос начальника отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, потерпевшая Зануря Абышова сообщила, что в июле 1993 года в результате атак вооруженных сил Армении вынужденно покинула Агдам.

Потерпевшая Саадат Гашимова заявила, что в 1993 году в результате атак вооруженных сил Армении стала вынужденной переселенкой из Агдамского района. В ответ на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева она отметила, что во время оккупации враг открывал огонь по мирному населению.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевшая Арзу Бадалова сообщила, что в 1993 году в результате атак вооруженных сил Армении вынужденно покинула село Эйвазханбейли Агдамского района.

Потерпевшая Бесиря Солтанова из села Гияслы Агдамского района в своих показаниях сообщила, что в июле 1993 года вооруженные силы Армении атаковали село, и она вместе с членами своей семьи стала вынужденной переселенкой: «В результате обстрела из установок «Град», открытого врагом, одна семья в нашем селе была полностью уничтожена. Нам причиняли огромные страдания».

Потерпевшая Джейран Мухтарова, которая в 1988 году вышла замуж и переехала в село Кенгерли Агдамского района, в своих показаниях сообщила, что они по работе супруга обосновались в Баку, но часто навещали родственников в селе. «С 1992 года нападения на Агдамский район усилились. Во время оккупации среди моих родственников были погибшие и раненые», — добавила Дж.Мухтарова.

Потерпевший Мухтар Гашимов в своих показаниях сообщил, что 18 мая 1992 года в результате атак вооруженных сил Армении стал вынужденным переселенцем из села Джиджимли Лачинского района: «Еще в 1989 году в нашем селе убили пастуха Мехти Мухаммедова, когда он пас скот. В 1992 году наше село обстреливали из самых современных видов оружия, снаряды сыпались без перерыва. В то время я и моя маленькая дочь получили ранения в ноги».

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он добавил: «На кладбище были разрушены надгробия, у трупов были извлечены золотые зубные коронки. Были разграблены наши историко-религиозные памятники».

Потерпевший Фикрет Фиридов из Лачинского района в своих показаниях сообщил, что в мае 1992 года им пришлось покинуть район в результате атак вооруженных сил Армении. Он сообщил, что его земляк Ахлиман Хазиев был убит врагом, а позднее его тело было обнаружено с отрезанными ногами, выбитым глазом и выжженным крестом на груди.

Потерпевший Адиль Алескеров в своих показаниях отметил, что в августе 1993 года в результате атак вооруженных сил Армении стал вынужденным переселенцем из города Физули. В ответ на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли он сообщил, что его двоюродный брат Керем Алескеров пропал без вести в Агдере. Он заявил, что после освобождения города Физули, посетив его, увидел разрушенные дома и разграбленное кладбище.

Потерпевший Мехман Мамедов из Губадлинского района в своих показаниях отметил, что в конце августа 1993 года атаки вооруженных сил Армении усилились, и ему пришлось покинуть район.

Потерпевший Вахид Мусаев сообщил, что он родом из села Джиджимли Лачинского района. В результате нападений вооруженных сил Армении в их селе были погибшие и раненые. 18 мая 1992 года он стал вынужденным переселенцем из района. Вахид Мусаев отметил, что его двоюродный брат Мехти Мамедов был убит армянскими солдатами, когда пас овец: его застрелили в голову. «После освобождения наших земель я посетил наш дом и кладбище. Все было разрушено и опустошено», — добавил он.

Потерпевший Аллахверди Аллахвердиев в своих показаниях сообщил, что в 1993 году стал вынужденным переселенцем из села Шафибейли Зангиланского района.

Потерпевший Сархан Аббасов из села Этйемезли Гияслинского представительства Агдамского района рассказал, что в феврале 1992 года во время Ходжалинской трагедии вынес из города 28 тел убитых. «После той трагедии Агдамский район стал подвергаться более интенсивным обстрелам, и в 1993 году нам пришлось покинуть район», — отметил он.

Потерпевший Садраддин Мамедов сообщил, что он родом из села Джиджимли Лачинского района: «Наше село граничило с селами Гориса. Начиная с 1988 года, наш район подвергался обстрелам со стороны сел Гориса. В последующие годы обстрелы усилились. Наше село располагалось в ущелье. В результате обстрелов в селе был ранен младенец и один учитель, были и шехиды. В мае 1992 года мы вынужденно покинули район».

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, потерпевший сообщил, что, вернувшись в Джиджимли после его освобождения от оккупации, увидел разрушенные дома и нанесенный ущерб имуществу. Он отметил, что историко-религиозные памятники в их селе подверглись актам вандализма. Так, была разрушена верхняя часть мавзолея Мелик Аждар, повреждены сельская мечеть и кладбище, надгробные плиты были уничтожены.

Потерпевший Рамиз Тахмазов, уроженец села Демирчиляр Губадлинского района, в своих показаниях сообщил, что в 1993 году в результате непрекращающихся нападений вооруженных сил Армении вынужденно покинул родной район. «Когда мы покидали село, по нашим машинам открыли огонь. К счастью, нам удалось спастись. В районе остались наши 5–6-комнатный дом, скот и автомобиль».

Потерпевший Рагим Джаббаров подчеркнул, что в 1993 году в результате атак вооруженных сил Армении он был вынужден покинуть село Ашагы Моллу Губадлинского района, его брат стал шехидом, а сам он один день провел в плену. «После освобождения села от оккупации я посетил родное село, кладбище. На кладбище могилы были взорваны снарядами», — добавил он.

Потерпевшие Физули Пашаев и Фирад Гасанов в своих показаниях сообщили, что в октябре 1993 года в результате атак вооруженных сил Армении они стали вынужденными переселенцами из Зангиланского района.

Потерпевший Эльдар Рустамов заявил, что 7–8 мая 1992 года был предпринят масштабный штурм Шуши, в ходе которого они подверглись обстрелу со стороны противника. Он сообщил, что получил ранения в голову и спину.

Потерпевший Эльчин Искендеров сообщил, что в августе 1993 года стал вынужденным переселенцем из Губадлы, а его родственники — Эльдениз, Ильхам, Ширин, Видади, Савалан и другие стали шехидами.

Потерпевший Бахтияр Мамедов в своих показаниях отметил, что в 1993 году был ранен в Физулинском районе в направлении Кюрдмахмудлу-Алханлы.

Потерпевший Физули Наджафи, в июле 1993 года вынужденно покинувший село Юсифджанлы Агдамского района, сообщил, что четыре члена его семьи стали шехидами.

Потерпевшие Ульфат Раджабов, Парвиз Гасанов, Расим Гусейнов, Мехман Рзаев и Алихамин Асадов в своих показаниях сообщили, что в 1992 году в результате атак вооруженных сил Армении Лачинский район подвергался обстрелам из артиллерии и других видов вооружения, села были сожжены, в результате они стали вынужденными переселенцами.

Гатиба Газиeва, Халиг Мамедов и Эльхан Иманов сообщили, что вынужденно покинули Физулинский район, а Парвана Халилова и Надир Сафаров — Агдамский район. Они отметили, что после освобождения наших земель от оккупации, посетив родные места, увидели полностью разрушенные дома и превращенные в руины жилища.

Хаял Мамедгасанов, Габиба Аббасова, Сурхай Гусейнов, Али Наджафов и Хафиз Агакишиев в своих показаниях заявили, что получили ранения в результате атак вооруженных сил Армении.

Потерпевший Сахавет Намазов отметил в своих показаниях, что в 1993 году он стал вынужденным переселенцем из села Горазыллы Физулинского района. «Когда мы возвратились туда после освобождения наших земель от оккупации, мы увидели разрушенные могилы наших родственников. От нашего села ничего не осталось», — добавил он.

Потерпевший из села Джуварлы Физулинского района Аждар Гулиев в своих показаниях рассказал, что в результате атак армянских вооруженных сил погибли 12 жителей села, включая его сына и двоюродного брата: «Двое из погибших были женщины. Армяне сожгли наши дома и разрушили могилы. В 1992 году они взяли в заложники Мугама Алиева и Новруза Гулиева. Их тела были захоронены в селе Эдилли, затем нам сообщили об обнаружении их останков в массовом захоронении. Мы вывезли их оттуда и похоронили».

Пострадавший Новруз Новрузов рассказал в своих показаниях, что в 1992 году, когда он посетил могилы своих родственников на кладбище в Агдаме, военнослужащие армянских вооруженных сил открыли огонь из огнестрельного оружия. Он также подчеркнул, что видел, как во время Ходжалинских событий в Агдамскую мечеть свозили большое количество тел.

Пострадавшая Сакина Халилова в своих показаниях сказала, что была свидетельницей Ходжалинского геноцида: «На окраине города нас взяли в заложники, держали в месте, похожем на хлев, жестоко избивали. Моя пятнадцатилетняя дочь получила травму головы, она до сих пор получает лечение. В этом помещении наших женщин подвергали немыслимым пыткам. Они сломали позвоночник и руку мужчине по имени Селим».

Она отметила, что ее старший сын после ранения от разрыва мины, заложенной в Джебраиле вооруженными силами Армении, стал инвалидом 2-й группы, другой сын был убит во время Ходжалинской трагедии в возрасте 22 лет.

Пострадавший Анар Сафаров заявил в своих показаниях, что в 1989 году армяне организовывали митинги на аскеранском направлении. Двое его одноклассников были убиты в результате стрельбы, открытой армянскими полицейскими. «Затем в 1993 году было оккупировано агдамское село Паправенд. Останки тел шехидов были захоронены. Когда их родственники проводили траурную церемонию возле Шахбулага, противник нанес по ним ракетный удар. Там погибли отец и дядя Талеха, по которому проводили траурную церемонию», — добавил он.

Потерпевшие в ходе судебного заседания также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и представителей потерпевших.

Судебный процесс продолжится 25 августа.